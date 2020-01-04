Владимир Зеленский завел аккаунт в китайской соц-сети

- 04 січ. 2020
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Президент Украины Владимир Зеленский создал аккаунт в приложении TikTok, где выкладывает видео-реакции. Скорее всего он последовал примеру мэра Киева Виталия Кличко, который неделю назад завел свой аккаунт в популярной среди китайцев соц-сети.
Первое видео состоит из нарезки кусочков новогодней речи. На втором глава государства в расслабленном домашнем амплуа включает телевизор и пьет пиво с чипсами.
В ногу с трендами, так сказать. У гаранта ещё есть возможность усилить своё влияние среди молодого населения. Пока разные рыцари и джокеры не добрались до тик-тока.
Скорее всего, данный аккаунт Зеленского в TikTok является фальшивым, так как на официальном сайте главы государства он не упоминается. Ранее фальшивые аккаунты президента уже появлялись в других популярных соцсетях.
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