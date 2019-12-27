В Киеве коммунисты провели "конференцию" ко дню рождения Сталина. ФОТОрепортаж

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В день 140-й годовщины рождения советского руководителя Иосифа Сталина запрещенная Коммунистическая партия Украины провела в Киеве "научно-практическую конференцию" на тему: "И.В. Сталин и революционное преобразование мира".

Об NNS узнал от Цензор.НЕТ который ссылается на сайт компартии Украины.

Согласно сообщению "участники конференции с большим интересом прослушали доклады: Симоненко Петра Николаевича – 1-го секретаря ЦК Компартии Украины, народного депутата Украины II-VIII созывов – "Сталинский опыт социалистических преобразований советской страны"; Крючкова Георгия Корнеевича – члена Президиума ЦК Компартии Украины, народного депутата Украины III-IV созывов – "И.В. Сталин как теоретик марксизма-ленинизма"; Мнацаканова Сергея Александровича – ректора Партийной школы при ЦК Компартии Украины – "Вклад И.В. Сталина в национально-государственное строительство СССР".

Среди выступавших был и действующий член-корреспондент НАН Украины, доктор исторических наук Солдатенко Валерий Федорович с докладом "И.В.Сталин и Украина на переломном историческом этапе", а также председатель Киевского городского Совета ветеранов, генерал-майора авиации Мартынов Николай Егорович с выступлением "И.В.Сталин – как военный стратег и организатор Победы над фашизмом".

По завершению мероприятия Симоненко вручил "памятную медаль к 140-летию И.В. Сталина" Солдатенко Валерию Федоровичу и Арсеенко Анатолию Григорьевичу, а "первый секретарь ЦК ЛКСМУ Михаил Кононович вручил комсомольский билет представителю киевской молодежи".

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