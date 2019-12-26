Городской голова Путину: «исконные русские территории — это болота под Москвой»

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Городской голова и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и Причерноморье — это "исконно русские территории".

Обращение мэра Херсона Владимира Николаенко, поддержали 33 депутата горсовета, сообщает NNS со ссылкой на пресс-службу органа местного самоуправления.

"Причерноморье настолько прекрасно и далеко от московских болот, мне трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия к нам имеет какое-то отношение. Юг Украины - этнически, ментально, географически, культурно украинский. Всегда был украинским и всегда будет", - отметил городской глава Херсона Владимир Николаенко.

В обращении отмечается, что "исконные русские территории — это болота под Москвой".