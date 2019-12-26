Городской голова Путину: «исконные русские территории — это болота под Москвой»

- 26 груд. 2019
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Городской голова и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и Причерноморье — это "исконно русские территории".
Обращение мэра Херсона Владимира Николаенко, поддержали 33 депутата горсовета, сообщает NNS со ссылкой на пресс-службу органа местного самоуправления.
"Причерноморье настолько прекрасно и далеко от московских болот, мне трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия к нам имеет какое-то отношение. Юг Украины - этнически, ментально, географически, культурно украинский. Всегда был украинским и всегда будет", - отметил городской глава Херсона Владимир Николаенко.
В обращении отмечается, что "исконные русские территории — это болота под Москвой".
"Исконные русские территории — это болота под Москвой. Все остальное — это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству. Нарушение договоренностей, пренебрегая обещаниями, используя моменты слабости соседей, собственноручно создавая внутренние кризисы в соседних государствах, они сумели построить огромную империю. Эта империя стоит на костях. На костях миллионов людей, чьи жизни не значили для московитов ничего. Это кости и наших предков тоже", - процитировал обращение городской глава.
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