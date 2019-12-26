У 2020 році, можуть відбутися позачергові вибори до парламенту

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У Громадянській мережі Опора повідомили, що не виключають проведення позачергових парламентських виборів у 2020 році.

За словами голови правління всеукраїнської громадської організації Громадянська мережа Опора Ольги Айвазовської, висока ймовірність проведення позачергових парламентських виборів пояснюється тим, що імунітет парламенту закінчується 29 серпня 2020 року.

– Це не виключає високу ймовірність організації позачергової парламентської кампанії враховуючи те, що коаліції у нас, як такої, не існує і все це добре розуміють, – сказала вона під час прес-конференції.

Ольга Айвазовська зазначила, що відповідно до законодавства і Конституції, президент після 29 серпня може розпустити Верховну Раду за умови створеного урядової кризи, метою якої буде переобрання парламенту.

Вона нагадала, що після позачергових виборів народних депутатів глава держави не може розпускати Верховну Раду.

Джерело: Інтерфакс-Україна