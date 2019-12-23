Адвокат Антоненко: «Экспертизу провели над другим телом, не принадлежавшем Шеремету» (видео)

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Апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко без права внесения залога. Такое решение суд принял в понедельник.

Таким образом, суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Защита просила суд заменить меру пресечения в виде ареста без права внесения залога на домашний арест в ночное время суток.

Адвокат подозреваемого заявил, что в материалах дела говорится о проведении экспертизы трупа 1976 года, в то время как Шеремет - 1971 года.

Таким образом, по его словам, разные годы — это не ошибка, а экспертиза была проведена над другим телом, а не Шеремета.

Защита заявила, что нельзя добавлять эту экспертизу к материалам дела.

Кроме того, адвокат заявил, что в одном процессуальном документе нет фамилии Антоненко.