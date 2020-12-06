В самое сердце: пронзительное поздравление с Днем ВСУ от мальчика с Донбасса

- 06 груд. 2020
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Украинцев в сети поразило поздравления с Днем Вооруженных сил Украины от мальчика Владимира из города Бахмута Донецкой области. Как сообщил бахмутский Дом книги "Эней" на YouTube, мальчик обратился к своему папе, который защищает украинскую землю в рядах ВСУ.
Он продекламировал стихотворение Галины Онацкой "Невже ти думаєш, що всі вони зі сталі?" (на языке оригинала):
Невже ти думаєш, що всі вони зі сталі?
Душа не мерзне, серце не болить?
Йдуть воювати сильні й витривалі,
Щоб разом Україну боронить?
Там є хлоп'ята і дівчат немало,
Такі ж, як ти – нема ще й двадцять п'ять,
Легке життя на пекло поміняли.
Комусь же треба мирних захищать.
Чоловіки, що плачуть, наче діти,
Коли читають вірші і листи,
Вони завжди хотіли в мирі жити,
І щастя, і добро у світ нести.
Невже ти думаєш, їм легко помирати
За те, щоб інші мали новий день.
Я знаю, їх давно чекає мати,
Та мріють обійнять своїх дітей.
А ти байдуже мимо них проходиш,
Ти, наче в іншім вимірі буття.
Вони ж – твого спокою на сторожі.
А хтось за тебе вже віддав життя.
В комментариях восхитились парнем, пожелав ему здоровья, счастья и мирного неба.
"И этот ребенок, и такие как он, должны в своей стране доказывать укушенным "братьями", или привитым "такуюстрануразвалили", что они имеют право на свободное Государство, на собственный язык в этом Государстве!"
– пишут пользователи.