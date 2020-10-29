Вирусолог назвал самые опасные маски для лица

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Коронавирус 2020 в последнее время ускорился – в мире уже зарегистрировали 44 миллиона случаев заражения и более миллиона жертв. Врачи призывают граждан носить маски для лица.

Но не все маски эффективны. Как заявил врач-вирусолог, кандидат биологических наук Николай Контаров, самодельные марлевые маски опасны для здоровья, поскольку не защищают от вирусов, передает NNS со ссылкой на Главред.

"Наиболее эффективные маски, которые обеспечивают изоляцию ваших органов дыхания от различных рисков, а также защиту окружающих вас людей от возможного заражения инфекцией, если носителем вируса являетесь вы, следует приобретать в аптеках и медицинских учреждениях. Это — медицинские маски",

— рассказал доктор.

По его словам, медицинские маски делятся на хирургические и процедурные. Хирургические стерильны и имеют больше слоев.

"Обычные" маски, которые продаются в киосках и метро, тоже функциональны, заметил Контаров. Однако в них тяжелее дышать, особенно пожилым людям и тем, у кого имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой или заболевания органов дыхания.

"Что касается самодельных марлевых масок, которые люди шьют дома, они абсолютно бесполезны и от вируса не защищают",

— заявил врач.

Маски не следует носить более трех часов, напомнил вирусолог. Он объяснил, что в носоглотке каждого человека живут бактерии, а в теплой и влажной среде, которую создает маска после долгого использования, они стремительно размножаются. Из-за повышения концентрации собственных бактерий близ органов дыхания человек рискует быть поражен вирусом, пояснил Контаров.

К "нежелательным" средствам защиты врач отнес и маски с красивыми принтами, выполненные из синтетических тканей. Он считает, что подобные изделия служат скорее для красоты.

Наиболее эффективными в плане защиты от вирусов эксперт назвал респираторы.