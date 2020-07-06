Чай, кава, сік чи вода: чим у спеку врятуватися від спраги

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Спека загрожує вашому організму зневодненням, кажуть лікарі. Щоб цього не сталося, важливо знати, чим та у якій кількості найкраще втамовувати спрагу, чи допоможуть кава та чай, а від яких напоїв краще взагалі відмовитися.

Про все це розповіла сімейна лікарка Людмила Звір, а також пояснили у Міністерстві охорони здоров’я, інформує Громадське, передає NNS.

Чим загрожує зневоднення?

Надмірна втрата рідини внаслідок потовиділення загрожує серцево-судинній системі, а також негативно впливає на нирки, оскільки вони відповідають за водний баланс. Крім того внаслідок зневоднення загущується кров, а це загрожує людям, які мають проблеми з тромбоутворенням.

Зневоднення може призвести до втрати працездатності, головного болю та болю у м’язах, порушень роботи серця, підвищення артеріального тиску, запаморочення і аж до втрати свідомості.

Чим найкраще утамувати спрагу?

У МОЗ констатують — звичайна вода найкраще втамовує спрагу.

Якщо ви п’єте воду з-під крана, то її радять відстояти та прокип'ятити, а краще — профільтрувати. Навіть, якщо ви перевірили воду й вона чиста від бактеріального забруднення, пити її одразу не можна, адже в Україні частина систем водопостачання давно пережили термін експлуатації, тож вода може бути брудною та з іржею.

Відстоювання дає змогу шкідливим речовинам осісти. А фільтрування позбавляє воду від дрібних часточок, наприклад іржі, а також іонів. Не забувайте вчасно змінювати фільтр, інакше ці часточки почнуть виходити із нього у воду, а не навпаки.

Мінеральні води за вмістом кальцію та магнію можуть мати як малу, так і середню жорсткість/мінералізацію. Для когось мінералка із магнієм та кальцієм — це джерело корисних іонів, які добре засвоюються, а для когось — збільшення ризику каменів у нирках.

Якщо у вас проблеми з тиском, травленням, нирками, роботою серцево-судинної системи, варто порадитися з лікарями щодо мінеральної води.

А от газована вода так само засвоюється і відновлює водний баланс, як і негазована. Крім того, вона може допомагати людям із диспепсією і закрепами, а також тим, хто прагне їсти менші порції їжі.

Чи можна у спеку пити енергетики, солодку воду, соки?

ВООЗ застерігає: в енергетиках дуже багато цукру, кофеїну та інших стимуляторів, таких як гуарана. Якщо їх вживати постійно, вони псують здоров’я.

Тамувати спрагу не рекомендують і солодкою водою. Сімейна лікарка Людмила Звір розповідає, що газовані солодкі напої хоч спочатку нібито і вгамовують спрагу, але через високу концентрацію цукру в крові зростає рівень глюкози, а це призводить до ще більшого відчуття спраги. Тому від солодких газованих напоїв бажано відмовитися.

Соки, зокрема свіжовижаті, теж не є здоровою альтернативою, зазначають у МОЗ. Все тому, що в них високий глікемічний індекс та глікемічне навантаження — це те саме, що поїсти цукерок — знову низька кислотність (яка шкодить зубам). Водночас свіжовижаті соки можна комбінувати з овочами і зменшувати тим самим вміст цукру. Фрукти краще споживати цілими, або у вигляді фруктово-овочевих смузі.

Дієтичні напої із замінниками цукру трохи кращі, але такі підсолоджувачі, як сахарин та цукралоза, впливають на мікрофлору кишківника. А від неї залежить наша схильність до діабету, ожиріння, депресії й бажання з'їсти щось шкідливе.

Чим можна замінити звичайну воду?

Якщо хочете урізноманітнити пиття — зробіть лимонад. МОЗ навіть ділиться рецептом:

Заморозьте лимон чи апельсин, натріть його із цедрою на терку та залийте кип’яченою водою. Тут вам і свіжий смак, і вітамін С, і бета-каротин, і клітковина пектин, і ефірна олія лімонен;

Смак лимонаду можна урізноманітнити завдяки м’яті, тертому імбиру, кориці, лаванді, цвіту бузини чи чайної троянди;

Замість лимона можна брати будь-які ягоди. Розтовчіть ягоди у воді та доведіть до кипіння, щоб напій не одразу скис.

Солодкі газовані напої можна замінити узваром із сухофруктів — це хороше джерело мікроелементів. Сушені абрикоси багаті на калій, чорнослив — на залізо і бор. Але не треба додавати до узвару цукор — він вже є у фруктах.

Найкращим джерелом мінералів є молочна сироватка: в одній склянці — чверть денної норми кальцію та фосфору і десята частина потреби цинку, калію та магнію. Змішайте сироватку із соком і отримаєте безпечний енергетик.

А кавою і чаєм можна втамувати спрагу?

Сімейна лікарка Людмила Звір рекомендує в період спеки зменшити кількість напоїв із великим вмістом кофеїну. Якщо ви все ж не уявляєте свого життя без кави, бажано вживати не більше двох філіжанок у першій половині дня.

Високий вміст кофеїну в каві викликає спазм судин, крім того кофеїн посилює роботу нирок, і через сечогінний ефект людина може зневоднитися. Кава не є замінником рідини — кава окремо, вода окремо.

Кофеїновмісний продукт, який не просто можна, а й треба вживати у спеку — це зелений чай, переконує Звір. Навіть гарячий зелений чай дуже добре вгамовує спрагу і, крім того, має здатність збалансовувати терморегуляцію в організмі.

Скільки потрібно пити у спеку?

Якщо загалом лікарі рекомендують вживати щонайменше 1,5 літра рідини за день, а деяким людям до 2 літрів, то в спекотні дні кількість рідини бажано збільшити навіть до 3 літрів. Але вживати її потрібно розумно — упродовж цілого дня невеликими ковтками.

Чи можна пити у спеку холодне?

Якщо вам спекотно, а на вулиці 28 і більше градусів, то пити дуже холодні напої з холодильника не бажано, через загрозу перехолодження верхніх дихальних шляхів, горла й носоглотки. Якщо ви схильні хворіти на ангіну, вірусні інфекції, то це може спровокувати симптоми застуди.

Бажано вживати рідину температурою не нижче 10 градусів. Оптимальний охолоджувальний ефект — це 10-15 градусів.

Я відчуваю спрагу, але не можу її втамувати. Що робити?

Якщо спекотно, то, найімовірніше, спрага пов’язана з перегрівом організму, а для його охолодження потрібна додаткова рідина. Але в деяких випадках спрага може бути симптомом деяких захворювань, наприклад цукрового діабету, захворювання нирок або проблем з іншими ендокринними залозами. У таких випадках слід звернутися до лікаря.