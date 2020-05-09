Як носити маску влітку, аби не задихнутися від спеки

Завантажте мобільний додаток сайту

Щоб носіння захисної маски у спеку не завдавало занадто багато незручностей, потрібно дотримуватися правил її носіння та вибирати маски правильно. Як саме, передає NNS із посиланням на Гордон УА.

У зв'язку з продовженням карантину і масочного режиму постає запитання, як зробити комфортним носіння захисних масок у спеку.

Під маскою на обличчі конденсується повітря. Особливо, якщо маска із синтетичного матеріалу. Відповідно, обличчя пітніє. Тому краще віддавати перевагу маскам із натуральних і напівсинтетичних матеріалів.

Якщо ви використовуєте одноразові маски, у спеку їх треба міняти частіше, оскільки вони швидше стануть мокрими. Можна застосовувати марлеві маски. Вони не паритимуть, їх можна використовувати кілька разів, але їх після кожного виходу на вулицю потрібно очищати. Необхідно запастися одразу кількома марлевими масками, тому що їхній матеріал швидко стає непридатним.

Якщо ви хочете вибрати маску з декором, не найвдалішим варіантом буде аплікація з прогумованими вставками. Краще вибрати маску з кольорової тканини або переконатися, що нанесений малюнок не покриває маску щільно.

У спеку особливо важливо пити достатню кількість води, адже відчуття спраги зробить носіння маски ще дискомфортнішим.

Чоловікам, які носять маски, необхідно відмовитися від рослинності на обличчі. Середовище, яке утворюється під маскою, особливо у спеку, є сприятливим для розмноження бактерій. Вони можуть бути в ділянці бороди або вусів, особливо в разі недостатньої гігієни.

Необхідно дотримуватися стандартних правил носіння маски. А саме: надівати її чистими руками й не торкатися до неї під час носіння, перш ніж ви не вимиєте або не очистите руки санітайзером. Маска має добре прилягати до обличчя, не утворюючи щілин, оскільки вони відкривають доступ вірусам.

