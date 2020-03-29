Как заточить старые ножи до остроты бритвы: советы мастера

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Обычным точильным камнем довольно сложно поддерживать нужную остроту ножей на высоком уровне. Мастер показал, как заточить кухонные ножи до бритвенной остроты: собрал удобную ножеточку и быстро довел кромку ножа до правильной кондиции, пишет NNS со ссылкой на steak.

В работе мастер использует фирменную точилку, но принцип ее работы довольно прост — самое главное не сама установка, а разные по зернистости точильные камни.

Обратите внимание на то, что ножи изначально имеют фабричную заточку. Нужно только поддерживать остроту кромки, а не формировать ее заново.

Затачивать нож нужно под углом режущей кромки ножа, это основной секрет мастера. Диапазон заточки ножа должен укладываться в угол от 10 до 30 градусов.

Заточка до бритвенной остроты производится точильным камнем с уровнем зернистости от 1500 до 3000. Сам процесс занимает от силы 10-15 минут: если нож затачивался под правильным углом, он прослужит еще долго.