Киевстар меняет старые телефоны на новые: куда обращаться абонентам

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Киевстар запустил для своих абонентов полезную услугу, которая позволит им обменять свой старый смартфон на новую модель, либо получить деньги за свой девайс.

NNS выяснил на сайте компании, что, тем, у кого нет времени заниматься продажей своего телефона самостоятельно и искать покупателей, могут теперь обратиться в один из магазинов Киевстар, где сотрудники компании проведут бесплатную диагностику старого телефона и оценят его стоимость, а после этого вы сможете обменять его на новый аппарат.

На сайте Киевстар можно ввести модель своего смартфона и самому проверить, на какой телефон его можно обменять, разумеется, с дополнительной доплатой. Например, за Huawei P20 вам могут предложить 5500 гривен, а за iPhone 8 можно получить 9000 гривен. Таким образом, на месте вы сразу сможете обменять смартфон и пойти домой уже с покупкой.

Вам заранее придется прицениться и выбрать для себя новый аппарат. Условием обмена является наличие конкретной модели в том магазине Киевстар, в котором вы воспользуетесь услугой. Если вы выберите более дешевую модель, чем ту, которую вы продали, то в магазине вам вернут разницу от обмена.

Воспользоваться выгодным предложением от Киевстар украинцы смогут до конца года — включительно до 31 декабря 2020 года.