Ваша натуральная елка, скорее всего, кишит клещами!

- 27 груд. 2019
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Новый год — любимое время года для многих людей. Это возможность провести время с друзьями и близкими, поесть вкусненького и ненадолго превратить свой дом в волшебный лесной уголок.
Но иногда лесной уголок оккупируют мерзкие незваные гости. И мы не имеем в виду дальних родственников — речь идёт о насекомых.
Многие люди думают, что зимой насекомых не бывает, но это совсем не так. На улице им, конечно, холодно — именно поэтому они и ищут себе пристанище поуютнее.
Более того, древесные насекомые от холода впадают в спячку, как медведи. Но стоит им попасть в тёплое помещение, как они пробуждаются.
Да и вообще, у насекомых есть неприятное свойство лезть отовсюду, даже из самых неожиданных мест.
Если у вас искусственное дерево, вам, пожалуй, нечего беспокоиться (хотя на всякий случай не помешает проверить) но, если вы предпочитаете живой хвойный запах, лучше заранее научиться распознавать признаки инвазии.
Покупка ёлки — излюбленная традиция для многих семей, ведь так приятно иметь дома живое дерево!
Однако живое дерево часто поставляется с живыми обитателями…
Чаще всего попадаются тли — крошечные чёрные или коричневые жучки.
Также встречаются червецы, короеды, сеноеды и клещи.
Не видите насекомых? Поищите признаки их присутствия: следы, яйца или червоточины.
Такие белые шишки — явный признак хермесов. Это крошечные жучки, которые высасывают смолу из еловых иголок.
А если увидите на ветке такое вот рыжее образование размером с грецкий орех, избавьтесь от него. Это кладка богомола!
Виды насекомых, которые могут вам встретиться, зависят в основном от того, где вы живёте, и хотя они вряд ли принесут детишкам много-много радости, большинство из них безопасны.
В борьбе с лишними насекомыми у вас могут быть неожиданные союзники — эти личинки божьих коровок пожирают еловых паразитов.
Лучший способ проверить ёлку после покупки — потрясти её, чтобы с неё посыпались спящие обитатели.
Ещё можно оставить ёлку в гараже на сутки, прежде чем заносить в дом.
Не забудьте пропылесосить пол вокруг дерева, когда поставите его.
Ну и хорошая новость напоследок: живущим на ёлках насекомым дерево необходимо для выживания. Когда оно высохнет, они подохнут.
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