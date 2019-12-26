ВІДКРИТТЯ. Назвали кращий овоч для схуднення

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Експерти в області краси та здоров'я озвучили черговий вердикт з питання схуднення, назвавши один з кращих овочів для цього.

Дослідження показало, що морква допомагає успішно боротися із зайвою вагою, запускаючи необхідні для схуднення процеси.

Сиру моркву корисно їсти при проблемах з травленням. Так, натерта морква допомагає вирішити проблему «ледачого кишечника». Але це далеко не всі корисні властивості овоча. Встановлено, що морква уповільнює старіння і знижує ризик виникнення онкологічних захворювань.

Овоч корисний для зору і імунітету. З цією метою рекомендується пити свіжий морквяний сік.

Крім оздоровлення організму, морква допомагає схуднути. Це відбувається за рахунок прискорення обміну речовин і виведення надлишків холестерину.