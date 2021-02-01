Розшукуються родичі 44-річної українки, яка загинула під час ДТП в Італії (ФОТО)

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В Україні розшукують родичів 44-ї українки, що загинула у жахливій ДТП в Італії, повідомляє NNS , посилаючись на 4-ту студію.

Наталія Довгалюк загинула вчора під час лобового зіткнення автомобілів в італійській провінції Бергамо

За оприлюдненою інформацією, 44-річна українка загинула практично миттєво. У ДТП постраждало ще декілька людей.

«В Серіатах (провінція Бергамо) у ДТП трагічно загинула українка Наталія Довгалюк, 1976 року народження. Допоможіть знайти друзів чи родичів! Є інформація, що вона residente a Montello. Аварія на шосе 42 у Брусапорто: жертвою є 44-річна Наталія Довгалюк»,

- зазначається у повідомленні на сторінці спільноти Українці в Італії (об’єднуємось в єдину групу!).

Як пише fanpage.it, Наталія Довгалюк – 44-річна жінка, яка стала жертвою лобового зіткнення близько 18:30 у неділю 31 січня між двома автомобілями у Брусапорто, провінція Бергамо. Ще четверо людей отримали поранення. Українка, яка мешкала в Монтелло, загинула на місці події.

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