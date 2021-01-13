В Україні через негоду знеструмлено більше 50 населених пунктів

- 13 січ. 2021
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Станом на ранок 13 січня через сніг та пориви вітру було знеструмлено 55 населених пунктів у чотирьох областях України.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає Радіо Свобода, інформує NNS.
У Дніпропетровській області без світла залишилися 20 населених пунктів, у Донецькій – 12, Миколаївській – 12, Запорізькій – 11.
«До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго»,
– мовиться у повідомленні.
Зазначається, що вранці сніг, місцями з дощем, випадав у Донецькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Полтавській та Харківській областях.