В Україні через негоду знеструмлено більше 50 населених пунктів

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Станом на ранок 13 січня через сніг та пориви вітру було знеструмлено 55 населених пунктів у чотирьох областях України.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає Радіо Свобода, інформує NNS.

У Дніпропетровській області без світла залишилися 20 населених пунктів, у Донецькій – 12, Миколаївській – 12, Запорізькій – 11.

«До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго»,

– мовиться у повідомленні.

Зазначається, що вранці сніг, місцями з дощем, випадав у Донецькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Полтавській та Харківській областях.

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