На Вінничині попрощалися із загиблою в зоні ООС військовою: у жінки залишилось двоє дітей

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На Вінниччині у понеділок, 11 січня, попрощалися зі старшим солдатом Вікторією Слободянюк, яка загинула у зоні проведення ООС.

Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає NNS з посиланням на Укрінформ.

«Вікторія Миколаївна Слободянюк 1991 р.н. була призвана на військову службу за контрактом Немирівським ОРВК Вінницької області. Померла в зоні ООС (Донецька область) 8 січня 2021 року. Наразі обставини її смерті уточнюються»,

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що старший солдат Вікторія Слободянюк проживала у с. Вовчок Немирівського району Вінницької області. Вікторія – матір-одиначка, у неї залишились дві доньки 2010 і 2012 років народження та батьки-пенсіонери.

Як повідомив голова Брацлавської ОТГ Микола Кобринчук, до якої входить с. Вовчок, Вікторію Слободянюк поховали у понеділок в рідному селі.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook вінницька волонтер Олена Верлан-Кульшенко, попрощалися з військовослужбовицею у селі Вовчок Брацлавської об'єднаної громади. Місцеві жителі зустрічали військову на колінах.

Деякі ЗМІ, зокрема Суспільне, повідомляють, що жінка вчинила самогубство в районі розташування свого підрозділу у м. Бахмуті.

Обставини її загибелі з’ясовуються.