На магістральному газопроводі Укртрансгазу стався вибух

- 09 січ. 2021
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На магістральному газопроводі, який обслуговує "Оператор газотранспортної системи України" (Укртрансгаз) стався вибух на ділянці поблизу села Калайдинці, що на Полтавщині.
Про це повідомляє "Лубнигаз", передає Українська правда, інформує NNS.
У зв'язку з вибухом компанія попередила споживачів про можливе аварійне відключення газопостачання.
"За попередньою інформацію, надзвичайна ситуація торкнулася ГРС "Новаки" та ГРС "Вишневе" Оржиця. Список населених пунктів, які відключені або будуть відключенні від газопостачання уточнюється.
АТ "Лубнигаз" у оперативному режимі виводить усі аварійні служби на чергування. Інформація уточнюється у оперативному режимі",
— йдеться в повідомленні.
У соцмережах шириться відео пожежі на ділянці, де стався вибух.
Доповнення: у ДСНС пояснили причину вибуху. Мовляв, сталася розгерметизація газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», після чого виникло факельне горіння.