На магістральному газопроводі Укртрансгазу стався вибух

На магістральному газопроводі, який обслуговує "Оператор газотранспортної системи України" (Укртрансгаз) стався вибух на ділянці поблизу села Калайдинці, що на Полтавщині.

Про це повідомляє "Лубнигаз", передає Українська правда, інформує NNS.

У зв'язку з вибухом компанія попередила споживачів про можливе аварійне відключення газопостачання.

"За попередньою інформацію, надзвичайна ситуація торкнулася ГРС "Новаки" та ГРС "Вишневе" Оржиця. Список населених пунктів, які відключені або будуть відключенні від газопостачання уточнюється.

АТ "Лубнигаз" у оперативному режимі виводить усі аварійні служби на чергування. Інформація уточнюється у оперативному режимі",