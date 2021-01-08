Україна залишилас одна у розслідуванні катастрофи літака - Офіс Генпрокурора

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Україна залишилася одна в розслідуванні трагедії літака МАУ рейсу PS752, збитого біля Тегерана рік тому. Про це під час заходів з нагоди річниці катастрофи у Києві сказав заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов, повідомляє NNS , посилаючись на УНН.

“Органи прокуратури і правопорядку України роблять... все, щоб встановити правду і притягнути до відповідальності винних. Ми продовжуємо консультації з країнами, громадяни яких загинули в цій авіакатастрофі. Але, на жаль, сьогодні Україна залишилася одна в розслідуванні цієї трагедії”,

— сказав Мамедов.

У той же час, за його словами, Україна має “достатньо досвіду і сил розслідувати подібні події”.

Нагадаємо, рівно в 6:14 (за іранським часом) 8 січня 2020 року за Тегераном був збитий Boeing 737 рейсу PS-752 компанії “Міжнародні авіалінії України”.

В результаті авіакатастрофи загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких 11 українців і 63 громадян Канади.

Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, в зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.