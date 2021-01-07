Українські моряки повертаються з лівійського полону

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Четверо українських моряків — Євген Морарь, Володимир Тостоган, Павло Чайка та Олег Войнеровський — повертаються із лівійської в’язниці. Про це повідомляє благодійний фонд «Ассоль», інформує NNS , посилаючись на Громадське радіо.

У лютому 2016 року берегова охорона Лівії затримала в територіальних водах судно «Captain Khayyam» під прапором Сьєрра-Леоне, серед членів екіпажу якого були громадяни України, а також Туреччини та Азербайджану. У березні 2016 року усіх моряків заарештували за підозрою в контрабанді нафтопродуктів. У березні рішенням Генеральної прокуратури Лівії на стадії досудового розслідування була звільнена з-під варти за «гуманітарних міркувань» громадянка України, член екіпажу, яка, за сприяння української дипломатичної місії в Лівії, повернулася в Україну.

19 грудня 2017 року лівійський суд оголосив вирок екіпажу — п’ять років в’язниці кожному.

Серед тих, хто сприяв достроковому звільненню моряків, у фонді назвали керівництво Турецької республіки, МЗС України, СБУ, Посольство України у Тунісі та Туреччині, Генеральне консульство України у Стамбулі.

В Україні прибуття моряків очікують 8 січня 2021 року. Вони прибудуть рейсом Стамбул-Бориспіль о восьмій годині ранку (дата та час можуть змінитися).