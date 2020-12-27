Під час пожежі на російському судні загинули українські моряки

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У порту Лас-Пальмас на іспанському острові Гран-Канар'я під час пожежі на російському морозильному траулері «Свеаборг» загинули троє і постраждали четверо моряків. Про це NNS повідомляє, посилаючись на kriminal.tv.

Сильна пожежа, що послужила причиною трагедії, почалася в машинному відділенні судна 24 грудня, повідомили в пожежно-рятувальній службі порту міста Лас-Пальмас. Загасити його вдалося лише в п'ятницю, 25 грудня, зусиллями п'яти пожежних бригад і портової поліції. Вони оперативно прибули з дев'ятьма одиницями техніки до т. зв. великого причалу порту, де стояв "Свеаборг". Пожежа була настільки сильною, що дим від неї, було видно у всьому місті.

Враховуючи, що на судні знаходилося півсотні членів команди, іспанці, як пояснила пожежно-рятувальна служба, утрималися від застосування небезпечних для людей систем вуглекислотного гасіння. Проте три члени екіпажу, які не встигли вчасно залишити машинне відділення, загинули. Їх тіла були знайдені лише після того, як вогонь був повністю погашений. Два моряки отримали серйозні поранення і були доставлені в Університетську клініку імені доктора Негріна. Двом іншим була надана допомога медичною службою порту.

Троє моряків, які загинули під час пожежі на риболовецькому траулері "Свеаборг" на іспанському острові Гран-Канарія, є українцями, повідомили в суботу, 26 грудня, в прес-службі Цивільної гвардії.

Решта членів команди були евакуйовані з борту і розміщені в місцевому готелі. Зараз на» «Свеаборзі» працює група іспанських експертів, щоб з’ясувати причини пожежі. Вважається, що загоряння сталася в ході ремонтних робіт.

«Свеаборг» довжиною 118 метрів був побудований в Польщі в 1979 році. Спочатку траулер був приписаний до порту Калінінграда, а з 2000 року неодноразово змінював судновласників і порти приписки. 16 грудня 2020 року судно, яке вело промисел біля берегів Західної Африки, прибуло для планового ремонту в Лас-Пальмас.