Одіозний суддя Вовк тікав від детектива НАБУ по снігу без верхнього одягу (відео)

Завантажте мобільний додаток сайту

Голова ОАСК Павло Вовк тікав від детективів НАБУ по снігу без верхнього одягу. Так йому вручали повістку до суду, повідомляє NNS , посилаючись на Радіо Свобода.

Зазначається, що детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) таки піймали одіозного голову Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) Павла Вовка для вручення йому повістки до суду — Вовка підозрюють у спробі захоплення державної влади, участі у злочинній організації та зловживанні впливом.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ, яка опублікувала відео вручення повістки.

Як можна побачити, сам Вовк не дуже зрадів детективам і всіляко намагався уникнути участі в процедурі вручення повістки, зокрема, він фактично тікав від них без верхнього одягу, а коли сів у машину, викинув повістку, яку йому вручили.

Бюро уточнює, що вручення відбулось під час святкування, організованого колишнім народним депутатом України, президентом одного із юридичних вишів, де Вовк був запрошеним гостем. Першим на думку спадає Сергій Ківалов, який очолює Одеську юридичну академію. Екс-депутат Сергій Лещенко підтверджує, що це було саме там.

До слова, гостями також були голова Конституційного суду Олександр Тупицький та інші судді КСУ, які у справі Вовка мають статус свідків.

«Вручення повістки за наведених обставин зумовлена тим, що голова ОАСК уже понад три місяці ігнорує свій обов’язок як підозрюваного з’явитися до слідчого судді»,

— йдеться у повідомленні.

За цією повісткою Вовк має з’явитися до Вищого антикорупційного суду для обрання йому запобіжного заходу.

Раніше НАБУ попросило генпрокурора Ірину Венедіктову звернутися до Вищої ради правосуддя, аби та дала дозвіл на затримання Павла Вовка.

«На сьогодні від моменту скерування проєктів клопотань минув місяць, але генеральний прокурор без будь-яких причин та пояснень їх не підписала і не скерувала до ВРП»,

— розповіли в НАБУ.

НАБУ звинувачує керівництво Окружного адмінсуду Києва, зокрема його очільника Павла Вовка, у численних порушеннях закону: у спробі узурпувати судову владу в країні, у неправосудних рішеннях на користь політичних еліт та бізнесменів. Антикорупціонери у якості доказів правопорушень опублікували записи розмов суддів ОАСК.

За версією слідства, Вовк очолив злочинну організацію, метою якої було захоплення державної влади. Цього хотіли досягти, встановивши контроль над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створюючи штучні перешкоди у їхній роботі.

Нещодавно ОАСК спробував усунути Артема Ситника з посади директора НАБУ, але Мін'юст відмовився це робити, посилаючись на відсутність повноважень.