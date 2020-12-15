На «податковому майдані» у Києві пролилася кров (фото, відео)

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Під час акції ФОПів у Києві пролилася кров. Про це NNS повідомляє, посилаючись на учасника протесту Станіслава Муху. Також про сутички мітингувальників з поліцією і десятки постраждалих з обох сторін повідомляють столичні і всеукраїнські ЗМІ і правоохоронці.

«При режимі Януковича вільно ставили намети для протесту. Режим Зеленського , вже можна так говорити , це - боягузливе збіговисько аферистів і ворогів України. Сьогодні пролилась кров, бо влада боїться протесту в наметовому містечку. Поліціянти вкрали великий армійський намет. Вдалося встановити маленькі туристичні намети Ганьба цій владі, владі Зеленського і клоунів»,

- написав Станіслав Муха у Фейсбуці.

У вівторок, 15 грудня, на Майдані Незалежності стались сутички між учасниками акції #saveФОП і правоохоронцями, у результаті яких є постраждалі з обох сторін, - пише «Большой Киев».

Акція #saveФОП розпочалась сьогодні зранку під будівлею парламенту. Потім підприємці пройшли ходою з Площі Конституції центральними вулицями столиці і зупинилися на Майдані Незалежності, де хотіли розпочати довготривалу акцію протесту, встановивши намети.

Правоохоронці зруйнували перші намети, через це почалась словесна перепалка і штовханина. Друга спроба мітингарів встановити намети також виявилась невдалою – правоохоронці зупинили їх з використання сльозогінного газу, а потім відступили, оточивши Майдан по периметру.

Під час акції протесту ФОПів 15 грудня у центрі Києва постраждали близько 40 поліцейських. Зокрема, одного правоохоронця під час штовханини вдарили по голові, інші отримали хімічні опіки очей через застосування газових балончиків протестувальниками, - повідомляє поліція Києва.

Після застосування поліцією газових балончиків постраждали кілька мітингарів і на Майдан прибули машини “швидкої допомоги”. Також відомо, що у одного із учасників акції стався серцевий напад.

Вимоги учасників акції #saveФОП – скасування заборони на підприємницьку діяльність при введенні жорстких карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року, скасування введення касових апаратів, розгляд та ухвалення парламентом законопроєктів №3993, та №№3853-1(2), створення при президенті консультативного органу, що буде опікуватися розвитком мікропідприємництва в Україні та схвалення всіх змін до законодавства, що стосуються умов ведення діяльності мікропідприємництва.

Крім того, мітингарі вимагають проведення реформи Державної податкової та Державної митної служб України у відповідності до стандартів ЄС та запровадити мораторій на перевірки мікробізнесу, усіма контролюючими органами, до завершення цієї реформи.

Нагадаємо, 1 грудня Рада відтермінувала введення касових апаратів для ФОПів. Вчора, 14 грудня, портал «Дія» почав приймати заявки на отримання 8 тисяч одноразової допомоги від держави.