В ПриватБанке показали, как распознать мошенника

В "ПриватБанке" объяснили, как распознать мошенника и что делать. Об этом сообщает пресс-центр банка, передает NNS ссылаясь на «Хвиля».

«Вам звонит незнакомец и представляется банкиром, полицейским или работником службы безопасности? Может быть. Но если он спрашивает:

CVV-код;

коды банков и мобильных операторов;

пин-код карты или пароли к интернет-банкингу - на самом деле это мошенник», - подчеркнули в ПриватБанке.

Также украинцам рассказали, что делать в этом случае.

«Говорите ему: «Мошенник, гудбай» и кладите трубку»,