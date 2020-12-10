В ПриватБанке показали, как распознать мошенника

- 10 груд. 2020
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В "ПриватБанке" объяснили, как распознать мошенника и что делать. Об этом сообщает пресс-центр банка, передает NNS ссылаясь на «Хвиля».
«Вам звонит незнакомец и представляется банкиром, полицейским или работником службы безопасности? Может быть. Но если он спрашивает:
- CVV-код;
- коды банков и мобильных операторов;
- пин-код карты или пароли к интернет-банкингу - на самом деле это мошенник», - подчеркнули в ПриватБанке.
Также украинцам рассказали, что делать в этом случае.
«Говорите ему: «Мошенник, гудбай» и кладите трубку»,
- отметили в ПриватБанке.