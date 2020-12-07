"Укрпочта" предупредила об опасных рассылках

От имени "Укрпочты" начали действовать мошенники. Некоторые клиенты получили имейл с требованием оплатить 2,15% таможенной стоимости товара на международное отправление.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Появилась неприятная информация о мошеннических действиях от имени "Укрпочты". Часть клиентов получила имейл-рассылку с требованием оплатить 2:15 пошлины (2,15% таможенной стоимости товара. – Ред.) на международное отправление. "Укрпочта" не делает подобных рассылок и не просит оставлять данные ваших банковских карточек",

– говорится в сообщении.

"Укрпочта" предупредила, что не имеет отношения к мошенническим письмам.

Компания настоятельно рекомендует удалить такое письмо и не отвечать мошенникам. Сейчас выясняются все обстоятельства этого мошенничества.