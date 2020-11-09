На Херсонщині перекинувся рейсовий автобус: є загиблі та травмовані

Завантажте мобільний додаток сайту

На Херсонщині перекинувся рейсовий автобус Херсон - Садове, за попередньою інформацією дві людини загинули.

Про це Укрінформу повідомив заступник начальника відділу комунікації управління Нацполіції у Херсонській області Віталій Байдаров. пише Громадське, передає NNS.

«Відомо, що перекинувся рейсовий автобус Херсон — Садове. За попередньою інформацією, загинули дві людини на місці, більше десятка травмованих»,

— повідомив Байдаров.

На місце виїхали слідчі, керівництво Нацполіції в області. Причини ДТП встановлюють фахівці.

Фото з соцмереж

Повідомлення про ДТП з'явилося і на сайті поліції Херсонської області.

Поліцейські попередньо встановили, що 51-річний водій маршрутного автобусу «Еталон», рухаючись з с. Садово в напрямку с. Антонівка, не обрав безпечну швидкість руху, внаслідок чого з’їхав в кювет та перекинувся. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві жінки віком 42 та 54 роки, близько 10 травмованих.

«Попередня правова кваліфікація – ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб, передбачене позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років»,