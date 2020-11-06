Помер Михайло Жванецький

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Помер відомий письменник-сатирик, одесит Михайло Жванецький. Йому було 86 років. Про це NNS повідомляє з посиланням на «Одеське життя»

Про смерть Жванецького повідомили близькі друзі письменника.

Також інформацію про смерть Жванецького підтвердив його концертний директор Олег Сташкевич.

Зазначимо, влітку Жванецький говорив в одному з інтерв'ю, що останнім часом дуже погано себе почуває.

«Дуже погано себе почуваю останнім часом. Вік вже »

- говорив він.

Нагадаємо, місяць тому стало відомо, що Жванецький більше не займатиметься концертною діяльністю, оскільки «почувається літньою людиною».