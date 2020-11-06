Помер Михайло Жванецький

- 06 лист. 2020
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Помер відомий письменник-сатирик, одесит Михайло Жванецький. Йому було 86 років. Про це NNS повідомляє з посиланням на «Одеське життя»
Про смерть Жванецького повідомили близькі друзі письменника.
Також інформацію про смерть Жванецького підтвердив його концертний директор Олег Сташкевич.
Зазначимо, влітку Жванецький говорив в одному з інтерв'ю, що останнім часом дуже погано себе почуває.
«Дуже погано себе почуваю останнім часом. Вік вже »
- говорив він.
Нагадаємо, місяць тому стало відомо, що Жванецький більше не займатиметься концертною діяльністю, оскільки «почувається літньою людиною».