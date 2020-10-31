Винуватцю смертельної автотрощі на Майдані обирають запобіжний захід (онлайн-трансляція)

Завантажте мобільний додаток сайту

Підозрюваного у смертельній ДТП на столичному Майдані Незалежності доставили у Шевченківський суд, де йому мають обрати запобіжний захід, на "швидкій допомозі". Про це NNS повідомляє з посиланянм на УНН.

За словами кореспондента, підозрюваного доставили до суду після 12.00. Чоловік перебуває на каталці, на якій його завезли до будівлі суду.

Запобіжний захід водієві має сьогодні обрати Шевченкіський районний суд столиці. Прокурор просить тримання під вартою.

Нагадаємо, що вчора на Майдані Незалежності сталася ДТП, в результаті якої двоє людей загинуло, четверо отримало травми. Водій заявив, що втратив свідомість, через це авто здійснювало некерований рух. Також він розповів, що тільки переніс операцію з стенування на серці.

Чоловіку 66 років, він – люстрований екс-чиновник.

Деталі трагедії і відео моменту аварії — ТУТ