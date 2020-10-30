Здание Конституционного Суда окружила спецтехника

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Здание Конституционного Суда Украины с утра окружили спецтехника и около 650 силовиков, сообщает NNS со ссылкой на Сегодня. Также под здание суда подъехали пожарные машины и "скорая" помощь.

В Киеве в пятницу, 30 октября, проходит акция протеста под стенами Конституционного суда Украины. Акция проходит из-за скандальных решений КСУ.

Организаторами акции выступил антикоррупционные активисты. Они выступают против недавних решений КСУ, которые отменяют ряд антикоррупционных норм.

Протестующие пришли под стены КСУ с плакатами "Корупционный суд Украины", "Судей КСУ за решетку", а также принесли чемоданы с наклейками "Коалиция в подарок для Януковича". Кроме этого демонстранты зажгли файеры.