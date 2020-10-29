Названы причины крушения Ан-26

- 29 жовт. 2020
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Главными причинами авиакатастрофы Ан-26, которая произошла 25 сентября в Харьковской области и унесла жизни 26 человек, были системные нарушения правил полетов в университете и недостаточный профессионализм экипажа.
Об этом рассказал глава комиссии, вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский во время заседания Кабмина в среду, 28 октября, сообщает NNS со ссылкой на Страна.
"Первым опасным фактором, именно который спровоцировал событие, что в дальнейшем привело к катастрофе самолета, стал отказ системы ПРТ-24 из системы управления левого двигателя, что в 20 часов 36 минут 5 секунд повлекло возникновение особой ситуации",
- сказал он.
Так, причинами авиакатастрофы по результатам расследования правительственной комиссией стали:
- взлет конвейером (выполнялся 6 полет подряд);
- отказ системы управления двигателя;
- нарушение плановой таблицы полетов;
- системные нарушения правил выполнения полетов;
- недостаточная профессиональная подготовка экипажа во время ЧП.
По словам Уруского, правительственная комиссия подготовила ряд предложений с целью недопущения подобных авиационных катастроф в будущем.
"Также все материалы, наработанные правительственной комиссией, будут переданы в правоохранительные органы, которые продолжают на сегодня осуществлять следственные действия с целью установления непосредственных виновных в этой страшной трагедии, и направления материалов в суд для установления виновных",
- добавил вице-премьер.