Названы причины крушения Ан-26

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Главными причинами авиакатастрофы Ан-26, которая произошла 25 сентября в Харьковской области и унесла жизни 26 человек, были системные нарушения правил полетов в университете и недостаточный профессионализм экипажа.

Об этом рассказал глава комиссии, вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский во время заседания Кабмина в среду, 28 октября, сообщает NNS со ссылкой на Страна.

"Первым опасным фактором, именно который спровоцировал событие, что в дальнейшем привело к катастрофе самолета, стал отказ системы ПРТ-24 из системы управления левого двигателя, что в 20 часов 36 минут 5 секунд повлекло возникновение особой ситуации",

- сказал он.

Так, причинами авиакатастрофы по результатам расследования правительственной комиссией стали:

взлет конвейером (выполнялся 6 полет подряд);

отказ системы управления двигателя;

нарушение плановой таблицы полетов;

системные нарушения правил выполнения полетов;

недостаточная профессиональная подготовка экипажа во время ЧП.

По словам Уруского, правительственная комиссия подготовила ряд предложений с целью недопущения подобных авиационных катастроф в будущем.

"Также все материалы, наработанные правительственной комиссией, будут переданы в правоохранительные органы, которые продолжают на сегодня осуществлять следственные действия с целью установления непосредственных виновных в этой страшной трагедии, и направления материалов в суд для установления виновных",

- добавил вице-премьер.