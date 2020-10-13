Протестуючи проти політики Зеленського: В центрі Києва фронтовик влаштував самоспалення

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В ніч на 12 жовтня в на Майдані Незалежності 49-річний чоловік влаштував акт самоспалення протестуючи проти дій влади. Про це NNS повідомляє з посиланням на Суспільне та громадську організацію «Відсіч».

У прес-службі Шевченківського управління Національної поліції Києва зазначили, що чоловік 1971 року народження облив себе запальною сумішшю і підпалив. Свідки зазначили, що вони намагалися збити полум'я. Чоловіка госпіталізували з 97% опіків тіла. Наразі він в комі. Стан вкрай важкий.

Як стало відомо пізніше, самоспалення влаштував Микола Микитенко, який у 2014 році брав участь у боях під Слов'янськом у складі добровольчого батальйону Національної гвардії України ім. Сергія Кульчицького. Під час евакуації збитого вертольота на Карачуні він отримав поранення, має групу інвалідності. Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС.

Про мотиви скоєного можна прочитати на його сторінці у соціальній мережі.

У коментарі" Суспільному " дочка ветерана Юлія, теж військовослужбова, повідомила, що її батько перебуває в комі.

"Мотиви суто політичні. Незгода з діями влади, а саме розведення військ на лінії розмежування і повзуча окупація Росії. Він був абсолютно при тверезій пам'яті і чітко усвідомлював, що робить», - заявила вона.

Громадська організація «Відсіч» повідомляє:

«Батько військовослужбовиці Юлія Микитенко, фронтовик, вчинив самоспалення на Майдані через політику Зеленського. У ніч із 10 на 11 жовтня 49-річний боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко, одягнувши однострій з бойовими нагородами, вчинив самоспалення на Майдані Незалежності на знак протесту проти політики президента Володимира Зеленського. Про причини свого вчинку він розповів у дописах у Фейсбуку. Як зазначають Вартові Еспресо, невідомий учинив самопідпал о 3:30 ночі. Випадкові перехожі намагалися загасити полум'я. Обгорілого чоловіка шпиталізували до лікарні з майже 100 % опіків тіла.

За інформацією його доньки, також військовослужбовиці Юлії Микитенко, на цей час її батько живий, однак шанси вижити – мінімальні. Із останніх дописів Миколи Микитенка у Фейсбуку можна зрозуміти, що він незадоволений політикою Володимира Зеленського щодо бійців, які зараз захищають Україну від агресора. Рідні Миколи також це підтверджують. Окрім того, в соцмережі він закликав усіх виходити на протест за Україну, як це зробила громадськість 24 серпня на День Незалежності.

Тим часом окремі онлайнресурси поширюють неправдиву інформацію, що нібито Микола Микитенко учинив спробу самогубства через невдале кохання. Медіаресурси посилаються на закритий Телеграмканал MDK Private. Зазначимо, що російські спільноти MDK (скорочено від «мудак») раніше неодноразово поширювали неправдиву та антиукраїнську інформацію.

Закликаємо всіх про максимальний розголос і підтримку родини в цій складній ситуації.

Микола Микитенко - герой України, який не зміг змиритись із страшною несправедливістю і жахливою політикою влади Володимира Зеленського у сфері оборони України від ворога. Ми не маємо права мовчати про це і не маємо права дозволити російським ресурсам розмивати і нівелювати проблему, яка штовхнула військового на цей відчайдушний вчинок.

Ми намагаємося підтримати родину Миколи усіма способами, віримо, що йому вдасться виборсатися з того пекла, в якому він зараз перебуває. Ми ніколи не пробачимо винних»

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