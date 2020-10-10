Украинцам начисляют "штрафы" и угрожают забрать квартиры

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Мошенники нашли новый способ обманывать украинцев: присылают квитанции с якобы начисленными штрафами за нарушение ПДД, а потом требуют заплатить деньги и даже угрожают забрать квартиру, сообщает NNS.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Киевлянка Валентина Андрияшко рассказала, что нашла конверт с печатью в почтовом ящике.

"Еще так удивилась, давно уже никто писем не присылал. Открываю, а там штраф за превышение скорости. Моя фамилия, мой адрес, только на машине я давно не езжу. При разводе с мужем авто досталось ему. Звоню бывшему мужу и сразу спрашиваю, чего, мол, штраф не оплатил, а мне прислали. Он говорит, что авто в ремонте уже пару недель. Посмотрел в специальном приложении, где фиксируют все штрафы, говорит, что там ничего нет. Странно",

– отметила она.

Чуть позже ей начали названивать коллекторы и угрожать, что отберут квартиру. "Они знали мой адрес, что квартира принадлежит мне. Я, конечно, не испугалась, пояснила им, что обращусь в полицию. Пока отстали",

– говорит Валентина.

Геннадий из Киевской области также поделился своей историей, такой "штраф за скорость" пришел ему месяц назад.

"Я сначала хотел заплатить, думал, что где-то нарушил, потому что у меня такое бывает. Но эта квитанция меня смутила. Залез в приложение о штрафах, там такого у меня нет. Выкинул бумажку, понял, что развод",

– подчеркнул он.

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