Дело Шеремета: полиция проверяет еще одну версию

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В данный момент полиция проверяет еще одну версию по делу убийства журналиста Павла Шеремета. СМИ сообщали о возможной причастности к убийству гражданина Максима Зотова - бизнес-партнера разыскиваемого экс-министра Александра Клименко.

Он отметил, что на сегодняшний день дело уже в суде, но, к сожалению, полиция не имеет права ее эту версию комментировать, передает NNS со ссылкой на aif.ua.

«Эта версия проверялась. И даже проверялась еще на первых этапах расследования смерти Шеремета», - сообщил он.

Стоит заметить, что 28 сентября прокуратура огласила обвинительный акт в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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