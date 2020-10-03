Доба на Донбасі: бойовики вели вогонь біля Авдіївки, Водяного та Мар’їнки

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Минулої доби, 2 жовтня, у районах відповідальності українських бригад було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, повідомляє пресштаб операції Об’єднаних сил, передає NNS.

Так, російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем неподалік населеного пункту Авдіївка. Окрім того, двічі впродовж доби ворог застосував стрілецьку зброю поблизу Водяного.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було.

Тривають роботи із подолання вогняної стихії та її наслідків. Військовослужбовці Збройних Сил і рятувальники ДСНС локалізували осередки загорання неподалік населених пунктів Кряківка, Трьохізбенка, Артема, Старий Айдар та Станиця Луганська. Від Збройних Сил України до ліквідації пожеж залучено понад 700 осіб та 30 одиниць інженерної та спецтехніки.

Від початку поточної доби, 3 жовтня, неприцільними пострілами ворог провокував наших воїнів поблизу Мар’їнки. На цій ділянці зафіксовано два постріли з ручного протитанкового гранатомета та три черги зі стрілецької зброї. Наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

«В інших районах уздовж лінії зіткнення спостерігається тиша. Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, українські захисники дотримуються домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи»,

— доповідають у штабі.

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