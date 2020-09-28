Ситуація на Донбасі: окупаційні війська обстріляли українські позиції поблизу Старогнатівки

Станом на 12.00 28 вересня російсько-окупаційні війська здійснили неприцільну провокацію на Донецькому напрямку, повідомляє пресслужба Міноборони України, передає NNS.

«Близько 10 години ранку, російсько-окупаційні війська випустили 3 черги зі стрілецької зброї в напрямку позицій українських військових поблизу Старогнатівки. Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат внаслідок обстрілу немає.

Українські воїни, залучені до проведення операції, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки»,