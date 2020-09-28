Ситуація на Донбасі: окупаційні війська обстріляли українські позиції поблизу Старогнатівки

- 28 вер. 2020
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Станом на 12.00 28 вересня російсько-окупаційні війська здійснили неприцільну провокацію на Донецькому напрямку, повідомляє пресслужба Міноборони України, передає NNS.
«Близько 10 години ранку, російсько-окупаційні війська випустили 3 черги зі стрілецької зброї в напрямку позицій українських військових поблизу Старогнатівки. Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат внаслідок обстрілу немає.
Українські воїни, залучені до проведення операції, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки»,
— повідомляють у пресслужбі Міноборони.
Вчора, 27 вересня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 4 випадки порушення режиму тиші.
Так, в нічну пору доби, на Донецькому напрямку, в районі населеного пункту Опитне, противник вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.
А вдень на Луганському напрямку, неподалік населеного пункту Оріхове, ворог двічі здійснив обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї.
Зафіксоване одне порушення режиму тиші і поблизу Шумів. Агресор обстріляв позиції наших воїнів, також використовуючи стрілецьку зброю.
Всі зазначені обстріли були неприцільними та мали провокативний характер, тому вогонь у відповідь не відкривався.
«Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає»,
— йдеться в повідомленні.
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