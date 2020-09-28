Катастрофа під Харковом : "чорні скриньки" з Ан-26 почали розшифровувати

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«Чорні скриньки» з літака Ан-26, що впав під Харковом, вціліли, вони у задовільному стані. Фахівці вже почали їх розшифровувати. Про це повідомив голова урядової слідчої комісії віцепрем’єр-міністр Олег Уруський, передає NNS.

За його словами, інформація на самописцях збережена, розшифровка триватиме приблизно 3-5 днів.

«Бортові самописці («чорні скриньки») знайдені. Вони вціліли. Їх стан задовільний. Інформація на самописцях збережена. Вони вилучені та 27 вересня авіаційними експертами під контролем ДБР розпочато процес їх дешифрування, який триватиме орієнтовно 3-5 днів»,

— написав у Фейсбук Уруський.

Уруський також додав, що уламки літака Ан-26Ш зібрали та перевезли на територію військової частини А4104 у Чугуєві, де вони перебувають під цілодобовою охороною ДБР. Далі фахівці максимально зберуть літак у початковий стан.

Також вдалося встановити контакт з 20 родинами загиблих курсантів. До Харкова вже прибули 17 з них. Частину розмістили в готелі Міністерства оборони, ще частина — живуть у родичів в місті.

Для родин організували безкоштовне харчування, забезпечили їх автотранспортом та супроводом. За словами Уруського, з сім’ями проводиться психологічна робота.

Сьогодні в родичів загиблих візьмуть забір зразків для аналізу ДНК, щоб провести ідентифікацію тіл.

Раніше ми повідомляли: На Харківщині впав військовий літак: десятки загиблих

На ранок 28 вересня 2020 року відомо, що в результаті падіння літака загинуло 26 з 27 осіб, які перебували на борту. Один з двох хлопців, доставлених в лікарню, помер наступного ранку. Другий — вижив і знаходиться в лікарні у стані середньої важкості під постійним доглядом лікарів. Всі тіла загиблих вивезені з місця трагедії.