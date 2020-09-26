Авіакатастрофа під Харковом: все, що відомо (фото загиблих)

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Як повідомляла раніше NNS , ввечері 25 вересня під Харковом розбився літак АН-26. На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей.

За інформацією СБУ, командир екіпажу літака АН-26, що розбився на Харківщині, перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.

За наявною інформацією, навчальні польоти літака АН-26 розпочались о 18.50 та мали тривати до 22.50. Навчальними планами було передбачено підготовку курсантів як льотної, так і штурманської спеціальностей відповідно до курсу бойової підготовки.

За попередньою інформацією, безпосередньо управління літаком курсанти не здійснювали – всі польоти виконував командир екіпажу. Після виконання частини маршруту о 20.38 він доповів керівнику польотів про відмову лівого двигуна, о 20.40 – запросив захід на посадку, о 20.43 – пройшов дальній привод, о 20.45 – сталася авіакатастрофа".

Президент Зеленський заявив, внаслідок падіння літака Україна втратила 26 своїх достойних синів. 25 загинули на місці і один – від опіків, несумісних із життям, у лікарні. Ще один перебуває на лікуванні.

За попередніми даними на низькій відстані від землі декілька хлопців змогли вистрибнути, проте вижити вдалося тільки одному. Повідомляється, що його можуть виписати з лікарні вже за декілька днів.

Міністр оборони Андрій Таран заявляє, що військовий літак АН-26, що розбився на Харківщині, скоріш за все, зачепився крилом за землю.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на місці катастрофи, повідомляє сайт Міноборони

"Усе йшло за планом, літак виконував тренувальні польоти для навчання курсантів. За штурвалом перебував пілот — інструктор, курсанти по черзі сідали у праве крісло поруч з ним для отримання навичок пілотування та керування літаком",

– зазначив Андрій Таран.

Він також повідомив, що бортовий самописець перебуває в літаку, і після аналізу записаної там інформації можна буде робити висновки про причини катастрофи.

Керівник Міноборони зазначив, що, за попередньою оцінкою фахівців з льотної безпеки, сталась відмова одного з датчиків у лівому двигуні повітряного судна. Тобто відмовив не сам двигун, а один з його датчиків. Міністр додав також, що двигун літака мав в запасі більше п'яти тисяч льотних годин до чергового ремонту.

За словами Тарана, літак 1977 року виробництва, тобто йому 43 роки. Але машина могла здійснювати польоти ще три роки без поновлення ресурсу. Йдеться і про двигуни, і про сам борт. Він також підкреслив, що упродовж дня 25 вересня літак здійснив шість злетів та п'ять посадок, і мав ще працювати до 23.00.

На борту літака Ан-26, який у п'ятницю ввечері розбився під Харковом, перебував курсант Олександр Скочков з Мелітополя – син Ігоря Скочкова, який служив штурманом авіаційної ескадрильї 25-ї гвардійської військово-транспортної авіаційної бригади ЗСУ і загинув 14 червня 2014 року в результаті катастрофи, коли літак ІЛ-76 був збитий сепаратистами над Луганськом.

На даний момент точна доля хлопця невідома, проте він значився в списку екіпажу, який потрапив в мережу через деякий час після авіакатастрофи.

Субота 26 вересня оголошена в Україні днем жалоби.

В соціальних мережах люди висловлюють співчуття рідним загиблих.

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