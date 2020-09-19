Аферисты сосздали новую схему с кодами: воруют соцсети и деньги с карт

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В Украине мошенники используют QR коды, которые ведут на вредоносные сайты. Перейдя по зашифрованной в коде ссылке, можно попасть на ресурс, где сразу же предложат скачать вредоносную программу, передает NNS.

Как рассказала OBOZREVATEL эксперт по кибербезопасности Маргарита Сичкарь, такая программа способна украсть пароли от социальных сетей, позволит мошенникам попасть в банковское приложение или даже заблокирует телефон.

"Сейчас во многих местах общественного питания используют QR код в качестве меню. Этот способ мошенничества уже давно работает в других странах, там массово распространяют коды просто на столбах",

– рассказывает Сичкарь.

Как уберечь себя:

считывать QR код только в том случае, если вы знаете, кто его разместил; проверять перед считыванием, не наклеили ли на QR код новую наклейку; не загружать файлы с любых сайтов по коду.

"Если вы используете код в кафе и ресторанах, попросите, убедитесь, что это код, который оставили именно сотрудники ресторана. Считывать коды со столбов, в метро и т.д. вообще нельзя ни в коем случае",

– рассказывает Сичкарь.

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