Ситуація на Донбасі: один український військовий загинув, ще троє отримали поранення

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У зоні бойових дій на Донбасі 15 вересня бойовики тричі порушили мирні домовленості. Від учора і до ранку сьогодні там загинув один український військовий, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє пресштаб операції Об’єднаних сил, передає Громадське, інформує NNS.

Так під час проведення інженерних робіт один український військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Водяного. Він отримав поранення середнього ступеня важкості.

Також у районі населеного пункту Шуми внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, ймовірно, у вигляді розтяжки, поранення отримали двоє військовослужбовців. Усіх поранених доставили до лікувальних закладів, їхній стан — стабільний і задовільний.

Зокрема, режим припинення вогню бойовики порушили поблизу населеного пункту Причепилівка — в бік українських позицій вони здійснили неприцільний постріл з підствольного гранатомета. Українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Також у районі тимчасово окупованого населеного пункту Калинове бойовики обладнували свої позиції в бік українських підрозділів біля Попасної.

А неподалік населеного пункту Водяне українські військові виявили проліт БПЛА бойовиків з перетином лінії зіткнення. Безпілотник подавили українські засоби радіоелектронної боротьби, що унеможливило його подальше застосування.

Від початку поточної доби, 16 вересня, у районах відповідальності український військових зафіксували одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу населеного пункту Катеринівка бойовики здійснили неприцільний постріл із підствольного гранатомета.

Від обстрілу ніхто не постраждав, водночас унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського загинув один військовослужбовець. Обставини зараз з’ясовують.

Станом на 15 вересня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нарахувала 1 037 порушень «тиші» від початку перемир'я 27 липня. Загалом було 189 вибухів, 9 невизначених боєприпасів, 13 освітлювальних ракет та 826 черг та пострілів.

В ОБСЄ за порушення рахували кожний постріл або вибух, а в штабі ООС обстріли однієї позиції рахуються як один факт порушення.

Раніше ми писали: Доба на Донбасі: Авдіївка та Мар’їнка потрапили під обстріл бойовиків

Яка ситуація на Донбасі зараз?

З 27 липня на Донбасі почав діяти новий режим припинення вогню. Зокрема ці домовленості забороняють відкривати будь-який вогонь без дозволу керівництва. У разі навмисного порушення режиму припинення вогню стосовно військовослужбовців Збройних Сил можуть застосовувати дисциплінарні стягнення.

Бойовики регулярно порушують новий режим «тиші»: відкривають вогонь та обладнують свої позиції. У штабі кажуть, що провокативні обстріли не загрожують життю військових, тому вогонь у відповідь не відкривають.

Донедавна головним досягненням перемир'я вважали те, що від обстрілів не загинув і не дістав поранення жодний український військовий. На 42-й день перемир'я, 6 вересня, бойовики порушили режим «тиші» й обстріляли позиції української армії на Луганщині, один військовий дістав поранення. Того ж дня інший військовий внаслідок обстрілу бойовиків загинув.

Так званий керівник самопроголошеної «ДНР» Денис Пушилін 5 вересня побачив порушення перемир'я, укладеного наприкінці липня, там, де його більше не побачив ніхто, і почав грозитися знищити позиції українських військових.