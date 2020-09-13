Лікарі розповіли про стан побитого Балуха

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Стан колишнього політв'язня Володимира Балуха залишається стабільно тяжким. Про це з посиланням на медиків розповіла народна депутатка Ірина Геращенко, - повідомляє NNS , посилаючись на zik.ua.

"Від лікарів В. Балуха: "Стан здоров’я стабільно важкий, без несподіванок. Треба час. Усе, що потрібно, є. Під контролем",

- написала вона.

Напередодні Геращенко писала, що були проведені додаткові консультації лікарів щодо стану Володимира Балуха. Його прооперували та перевели в реанімацію. За повідомленнями, у нього тяжка черепно-мозкова травма. При цьому за словами колишнього політв’язня Олега Сенцова, у Балуха зламана рука і ключиця.

Нагадаємо, в ніч на вівторок невідомі напали та завдали тілесні ушкодження колишньому політичному в'язню Володимиру Балуху. Згодом правоохоронцям вдалося знайти особисті речі потерпілого та встановити місце, де він перебував напередодні, а також осіб, з якими він спілкувався.

Також на контроль хід розслідування нападу та заподіяння тілесних ушкоджень колишньому політв'язню Володимиру Балуху взяла столична прокуратура.

Напередодні з'явилася інформація про те, що Володимир Балух підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

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