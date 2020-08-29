На Харківщині СБУ викрила військовослужбовця, який в минулому був бойовиком "ДНР"

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Контррозвідники Служби безпеки України виявили на Харківщині колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", який зараз є діючим військовослужбовцем українських Збройних Сил, повідомляє пресслужба СБУ, передає NNS.

Як повідомляє СБУ, під час слідства встановлено, що мешканець Харківської області у липні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР». На посаді стрільця у складі так званих «Спецназ ДНР» та «Батальон «Оплот» він виконував обов’язки патрульного, охороняв підконтрольні бойовикам об’єкти та місцевість. За це харків’янин отримував щомісяця гроші в еквіваленті близько 5 тисяч гривень.

У жовтні 2014 року бойовик за власною ініціативою вирішив припинити співробітництво з терористами та повернувся на Харківщину. Згодом він вступив до лав Збройних Сил України.

Наразі слідчі Управління СБ України в Харківській області повідомили колишньому бойовику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Викриття зловмисника відбувалося під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

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