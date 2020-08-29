У Києві згорів автомобіль Гео Лероса

Завантажте мобільний додаток сайту

У Києві чергове знищене вогнем авто, і знову власник – відома у політиці людина. На парковці згорів автомобіль депутата від «Слуги Народу» Гео Лероса. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ.

На парковці, де згорів Mercedes, два тижні не вівся запис із камери відеоспостереження. Про це сам депутат написав у Фейсбуці.

"Приїхала лабораторія поліції, виявляється, запис камери з сусіднього будинку, спрямована на парковку, два тижні тому перестала працювати у режимі запису",

- зазначив Лерос.

Раніше він повідомив, що, за словами свідків, гуркіт, що передував пожежі, було чути в квартирі 14 поверху. Депутат упевнений, що це був підпал.

У той же час в поліції поінформували, що проводяться першочергові слідчі дії - огляд місця події, вивчення записів камер спостереження, опитування свідків і очевидців, - після чого справі буде дано правову кваліфікацію.

За повідомленням Головного управління ДСНС України в м.Києві, інформація про загоряння автомобіля Mercedes GLK у дворі 20-поверхового будинку в пер.Лабораторному, 4, надійшла 28 серпня о 22.22. Рятувальники ліквідували пожежу за 20 хвилин після прибуття. Жертв і постраждалих не було.

Нагадаємо, Лерос - народний депутат «Слуги народу», раніше був радником Володимира Зеленського, проте активно критикує роботу Офісу Президента. Відомий тим, що 29 березня виклав у вільний доступ відео, на яких нібито брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює питання призначення на різні державні посади.

Згодом Лерос оприлюднив нові відео розмов брата глави Офісу Президента. ДБР відкрило кримінальне провадження на Лероса за поданням голови ОПУ Єрмака.

Раніше ми повідомляли: На Донбасі 7-річний хлопчик підірвався на гранаті

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України