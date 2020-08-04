В СБУ объяснили, почему на видео с террористом Керимовым разные заложницы

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В Службе безопасности Украине разъяснили ситуацию относительно заложниц, которых удерживал 32-летний Сухроб Керимов в здании бизнес-центра "Леонардо" в Киеве.

Об этом NNS из сообщения пресс-центра СБУ.

"Поскольку у отдельных СМИ возникает вопрос относительно того, почему сначала заложницей была одна женщина, а потом - другая, дополнительно разъясняем: Во время захвата террористом банковского учреждения, его сотрудники находились на рабочих местах. В частности сотрудница банка, к которой сначала обратился злоумышленник - она и была зафиксирована на первых фото с места происшествия",

- говорится в сообщении.

В спецслужбе отмечают, что в итоге злоумышленник согласился оставить в заложниках кого-то из работников банка.

"Поэтому в срочном порядке была проведена эвакуация работников банка и посетителей, а руководитель отделения №12 ПАО "Универсал Банк" изъявила желание остаться, и стала единственной заложницей террориста. Она и была зафиксирована на фото, опубликованных позже",

- пояснили в СБУ.

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