Полиция объяснила, почему "полтавского террориста" не могут найти

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Полиция продолжает поиски "полтавского террориста", который 23 июля захватил в заложники полицейского, а затем отпустил его и сбежал. Подробности рассказал в эфире телеканала "Украина 24" Роман Гришин, спикер полиции Полтавской области.

"В Полтавской области вторые сутки продолжаются оперативно-поисковые меры, на розыск беглеца ориентирован весь личный состав полиции области. Работает кинологическая служба, взрывотехники, а также задействованы силы от аппарата главного управления Потлавской области. Мы призываем местных жителей быть очень осторожными, не останавливаться по просьбе незнакомых людей, не пытаться задержать незнакомцев самостоятельно, а немедленно вызывать полицию по номеру 102",

— сказал он, передает NNS со ссылкой на segodnya.ua.

Гришин объяснил, почему поиски продолжаются столько времени и где может прятаться мужчина.

"Там местность — это поля и лесопосадки. Сейчас эта местность окружена, круг поиска увеличен. Это территория Миргородского района",

— сказал он.

По информации полиции, подозреваемый имеет при себе предмет, похожий на гранату.

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