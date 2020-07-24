На кордоні з Польщею затримали латвійця, одягненого як прикордонник: каже, приміряв подарунок коханої

24 лип. 2020
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Під час патрулювання ділянки відділу «Рава-Руська» 23 липня прикордонники Львівського загону виявив чоловіка, у схожому на їхній камуфляжі, пише Громадське, передає NNS.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, охоронці кордону рушили перевірити, що то за «колега» йде неквапом у бік Польщі.

Чоловік виявився громадянином Латвії. Він розповів, що камуфльований одяг йому подарувала його дівчина-українка. Однак спроба скористатися подарунком коханої, щоб непомітно обійти пункт пропуску, провалилася. Стосовно порушника оформили адмінпротокол за спробу незаконного перетинання державного кордону України.

Крім того, під час огляду його речей, прикордонники знайшли пакетик з сіро-зеленою речовиною. Інформацію про виявлене у латвійця «зілля» передали співробітникам Нацполіції для реагування.

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Автор: Маруся Оффон

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