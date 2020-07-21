Пропавшую девушку после трех дней поиска нашли в норе

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В селе Александровка Винницкой области правоохранители трое суток искали 16-летнюю Наталью Кателян. Девушка пасла скот вместе с мамой, а потом пошла за водой и не вернулась. Спустя трое суток ее нашли застрявшей в лисьей норе. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

К поиску девушки привлекли бойцов Нацгвардии, местную общину и спасателей. Они обходили каждый дом, опрашивали местных жителей, прочесывали территорию cела, обследовали прилегающие населенные пункты, колодцы, водоемы и заброшенные здания. Однако после повторных проверок на окраине села Наталью нашли в лисьей норе, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

"Девушка спряталась в лисьей норе. Она не могла подать голос и самостоятельно выбраться. Полицейские освободили ее из земляной ловушки и вызвали скорую помощь",

- говорится в сообщении.

На данный момент с девушкой все в порядке.

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