На Дніпропетровщині потяги зійшли з рейок: які поїзди затримуються через аварію

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Цієї ночі на перегоні Воскобійня - Верхньодніпровськ зійшли з рейок потяги. Рух відновлено однією колією: залізничники звільнили парну колію перегону й відновили рух поїздів, насамперед пасажирських, інформує NNS.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Під час огляду рухомого складу локомотивна бригада виявила сходження з рейок трьох вагонів та висипання вантажу (катанки) з одного з них. У цей час зустрічний вантажний поїзд № 1726 застосував екстрене гальмування на 138 км перегону через наїзд на розсипаний вантаж. При цьому сталося сходження з рейок локомотива ВЛ8 першою колісною парою. Вагон, з якого сталося висипання вантажу, належать компанії «Лемтранс». Причину залізничної аварії розслідує спеціальна комісія у складі фахівців товариства та регіональної філії»,

— інформують в УЗ.

Як повідомляє пресслужба Укрзалізниці в Телеграм, через аварію спізнюються такі пасажирські поїзди:

№ 80 Київ - Дніпро;

№ 115 Бердянськ, Покровськ - Київ;

№ 54 Одеса - Дніпро;

№ 4 Запоріжжя - Ужгород;

№ 83 Маріуполь - Київ;

№ 733 Покровськ - Київ.

Щоб прискорити перевезення пасажирів до станцій слідування, було підготовлено обхідний маршрут через ст. Верхівцеве, Кривий Ріг та Запоріжжя для низки пасажирських потягів.

«Залізничники роблять усе можливе, щоб максимально скоротити затримку цих поїздів у дорозі. Перегін Воскобійня – Верхньодніпровськ буде відкритий для руху поїздів в обох напрямках найближчим часом»,

— повідомляють в УЗ.

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