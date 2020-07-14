Ваши кошельки под угрозой: НБУ срочно предупредил украинцев

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В главном банке Украины сделали важное заявление относительно кредитования. Недавно стало известно, что НБУ в который раз предостерег граждан Украины от кредитов под ноль процентов.

NNS стало известно, что данная информация была опубликована на официальной странице НБУ в социальной сети Facebook.

Исходя из имеющихся данных, в главном финансовом учреждении Украины сообщили, что кредитная ставка под ноль процентов может действовать только на протяжении недели.

А по истечению вышеуказанного срока, включаются штрафы, пеня, комиссии, а также дополнительные проценты.

"Гражданам Украины нужно быть предельно бдительными при оформлении кредитов. Особенно если мы говорим о кредитах под ноль процентов. Нужно помнить, что финансовые учреждения не могут выдавать средства просто так. Именно поэтому необходимо внимательно читать договора и изучать все условия кредитования при оформлении денежных займов.",

- сообщили представители НБУ.

Стоит упомянуть, что в НБУ акцентировали внимание на том, что штрафы и проценты, за несвоевременную уплату кредитов под ноль процентов, могут достигать 1702% годовых.

Кроме того, у граждан практически нет шансов отстоять свои права в случае неуплаты кредитов и начисления огромных процентов. Все потому, что человек самостоятельно подписывает договор в котором предусмотрено начисление процентов за просрочку платежей.

"Единственным решением такой ситуации, остается подача иска в суд",

- подчеркнули в пресс-службе НБУ.

Напомним, что ранее в средствах массовой информации сообщалось о том, что с января этого года в Украине была введена защита прав потребителей финансовых услуг.

Так, в НБУ началась активная работа с банками. Кроме того, в Украине были установлены новые требования к рекламе и информации на сайтах банков и других финансовых учреждений.

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