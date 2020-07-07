Налетчики подорвали автомобиль Укрпошты: украдено 2,5 млн грн

Завантажте мобільний додаток сайту

Утром во вторник, 7 июля, в Полтавской области неизвестные напали на автомобиль"Укрпошты" и украли более 2,5 миллионов гривен. В результате два человека получили телесные повреждения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области, передает strana.ua.

"Около 10 часов 7 июля в полицию Полтавской области поступило сообщение, что вблизи села Тишки, Лубенского района, неизвестные взорвали автомобиль "Газель", который принадлежит "Укрпоште", и завладели деньгами в сумме более 2,5 млн грн и табельным пистолетом охранника",

говорится в сообщении.

По информации полиции, в результате нападения два человека получили телесные повреждения. Они находились в автомобиле.

Отмечается, что в данный момент правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить и задержать особо опасных преступников.

Так, по данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по квалифицирующими признаками ст.15, ч.2 п.6 ст.115 (покушение на убийство) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України