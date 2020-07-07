Дальнобойщики теряют время и деньги: очереди на взвешивание достигают 10 километров

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Дальнобойщики теряют время и деньги на взвешивании фур. Из-за того, что работа весовых пунктов толком не налажена, машины вынуждены выстраиваться в многокилометровые очереди на взвешивании. Если проблема не будет решена в ближайшее время, водители фур грозят власти массовой акцией протеста – такой, какой украинская столица еще не видела.

У пунктов взвешивания крупногабаритного транспорта, которые расставлены по Украине, оказалась низкая пропускная способность. Они не справляются с функциями взвешивания всего грузопотока, который колесит автомагистралями нашей страны, пишет today.ua.

Такой всплеск "поголовного" взвешивания в Украине случился после того, как президент Владимир Зеленский почитал сообщения в закрытом чате дальнобойщиков, в котором они предупреждают друг друга о весовом контроле на трассе и о возможных объездных путях. Президент тогда обозвал дальнобойщиков "засранцами", которые портят украинские дороги, гоняя по ним свои перегруженные фуры.

Служба "Укртрансбезопасности", конечно же, сразу отреагировала на замечание президента и бросилась исправлять положение. Причем с чиновничьей ретивостью ситуация была доведена до абсурда. Так, в Херсонской области, сразу после визита туда Зеленского, за взвешивание взялся лично глава "Укртрансбезопасности" Александр Погорелов.

Там заставили становиться в очередь на весы всех: даже легковушки и фуры, которые шли порожняком. В итоге оказалось, что весы при каждом новом взвешивании одного и того же автомобиля дают разные показания. Причем, "шалили" они не на килограмм и не на два, а на сотни, а то и тысячи килограммов. В итоге, провоевав с весами и водителями всю ночь, глава "Укртрансбезопасности" вынужден был признать: комплексы для взвешивания крупногабаритных грузов к работе не готовы.

Однако в масштабах страны эту акцию не прекратили: все фуры продолжают взвешивать на 18 пунктах ГВК, расположенных в разных регионах Украины. Весы вроде подрихтовали, и они стали выдавать более-менее правдоподобные показания. Сразу же выяснилось: около половины всех фур, которые ездят по дорогам Украины, имеют очевидный перегруз. А значит, взвешивать машины нужно. Однако пропускной способности ГВК явно не хватает. Особенно много фур колесит просторами Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

В итоге, ночью в очереди к ГВК скапливаются сотни машин. Иногда очередь из автомобилей достигает 10 километров. Причем простаивать в очереди им приходится ночью, как раз в то время, когда они должны ехать. Ведь днем из-за теплового режима, они вынуждены стоять.

В итоге, водители срывают планы по доставке грузов и контракты. При этом они теряют деньги на перевозках. Такое положение вещей не устраивает ни их заказчиков, ни, тем более, их самих.

Поэтому появилась информация, что дальнобойщики уже заявили чиновникам, что если ситуация в ближайшие дни не улучшится, они устроят акцию протеста под Верховной Радой и прибудут туда, конечно, не пешком, а приедут на своих фурах. Дальнобойщики говорят, что тогда Киев содрогнется: такой акции протеста он еще не видел.

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