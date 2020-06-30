Payoneer ответил на самые важные вопросы по ситуации с Wirecard и разрабатывает план по возврату средств своих клиентов

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Как уже известно, 25 июня 2020 года дочерняя финтех-компания Wirecard – Wirecard AG в Германии – оказалась замешана в крупном мошенничестве и объявила о своей несостоятельности. Ряд компаний и платежных решений, сотрудничающий с Wirecard, столкнулись с различными трудностями. Временно оказались замороженными средства на картах международной платформы Payoneer.

При этом карты Payoneer выпускает Wirecard UK в Великобритании. Тем не менее, данная ситуация отразилась на всех.

Первые лица Payoneer постарались как можно быстрее обратиться к своим клиентам, учитывая серьезность ситуации и время, которое понадобилось, чтобы предпринять все необходимые меры в сложившейся ситуации.

СЕО Payoneer Скотт Галит в своем сообщении объяснил, что основным эмитентом prepaid-карт (пер. предоплаченных карт) Payoneer является Wirecard UK в Великобритании. При этом о своем банкротстве объявило другое юридическое лицо – Wireсard AG в Германии. Поэтому Wirecard UK не зависят от Wirecard AG в Германии.

Компания Wirecard UK отдельно регулируется Financial Conduct Authority (FCA) – органом финансового регулирования в Великобритании. После того, как FCA стало известно, что WireСard AG в Германии объявила о своем банкротстве, 26 июня органом было принято решение о временной заморозке всех средств Wirecard UK, с тем, чтобы эти средства не были вовлечены в дело о неплатежеспособности компании в Германии. И сделано это для защиты всех держателей карт.

«FCA обнадежило всех прогрессом в аудите по делу Wirecard Card Solutions. Вне зависимости от исхода, мы решили не ждать их решения: даже в случае дефицита средств Payoneer намерен вернуть 100% средств своих клиентов.

Мы с гордостью обслуживаем наших клиентов в более чем 200 странах мира в течение 15 лет. Мы всегда были рядом с вами – нашими клиентами – и вы всегда были рядом с нами. С момента обнародования решения FCA мы точно знали: что бы ни случилось, мы сделаем все возможное, чтобы не подвести вас. Мы неустанно работали над поиском решений. Нам пришлось контактировать с миллионами клиентов и стратегическими партнерами по всему миру, чтобы обеспечить достаточную ликвидность и публично озвучить эту позицию. Я бы предпочел связаться с вами в пятницу и сделать это заявление ранее, но из-за значительного объема привлеченных средств, мы должны были удостовериться, что сможем обеспечить возврат. Мы работаем над деталями и разрабатываем план, чтобы вы получили назад все свои средства», – отметил Скотт Галит, СЕО Payoneer.

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